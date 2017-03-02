NBA》林書豪11分4助攻 籃網止敗有望

林書豪切入上籃，國王中鋒考福斯來不及阻攔。(美聯社)

(13：23更新)休息3天之後，籃網繼續進行嚴苛客場之旅，2日來到沙加緬度面對國王，企圖中止16連敗頹勢，林書豪目前先發打了14分38秒，7投4中、2罰中1，拿11分、4助攻與1籃板，另有2失誤、1犯規，雙方打完前3節，籃網仍以9分領先。

(第3節)下半場開始沒多久，林書豪就切入放進兩分，個人得分上雙，這是豪哥傷癒復出後首次得分達兩位數，接著他兩罰中1，隨即被換下休息，籃網總教練艾金生打算保留他到末節企圖明顯，可是籃網很爭氣，打完前3節，還以81比72領先國王，看來止敗有望。

(第2節)國王雖在第2節一度追平，幸好籃網換成懷海德發威，幫助球隊重新領先，林書豪直到上半場還剩5分02秒才上，隨即再次貢獻三分外線，這是他全場第2顆三分球，可是國王仍能咬緊比分不放，雙方打完上半場，籃網仍以57比54領先地主國王。

(第1節)比賽才開始32秒，林書豪就投進三分外線，帶起籃網14比4的不錯開局，隨後豪哥投進中距離，展現極佳手感，儘管豪哥首節打不到5分鐘就下場休息，籃網仍把領先差距拉到15分，不過國王馬上反撲追近，打完第1節，籃網僅以35比31領先。

(中時電子報)