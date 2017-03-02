WBC》16強系列報導之8─中國史上最強陣容待考驗

中國隊張寶樹是2009年擊敗中華隊功臣，本屆仍是陣中打擊重心。(美聯社資料照)

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中國隊在經典賽史上贏過2場勝利，分別在2009年擊敗中華隊、2013戰勝巴西隊，本屆徵召擁有17年大聯盟經歷投手陳用彩、韓職巫師隊投手朱權、美職洛磯隊內野手王喬伊、12年美職小聯盟資歷張寶樹與美職金鶯隊內野手許桂源等多位旅外球員加入，戰力號稱史上最強，不過能否在B組與棒球強國日本、古巴及澳洲抗衡，有待觀察。

今年39歲的巴拿馬籍陳用彩，大聯盟17年生涯總計拿下82勝81敗與4.62自責分成績，曾兩度代表巴拿馬參加經典賽，共先發出賽兩場戰績0勝1敗，2015年引退，是位經驗豐富的投手。

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朱權今年22歲，2005年和家人一起移籍韓國，去年投出6勝8敗與5.10自責分率戰績、曾在去年5月27日對耐克森英雄投出第1次完投完封勝，最快球速約145公里，拿手球路變速球相當犀利。

陳用彩與朱權，是中國隊本屆經典賽2大先發，陣中還有中國聯賽自責分率前3名的楊燕勇、李鑫和奇濟平，加上U18被選為最佳右投手的小將宮海成以及老將陳坤壓陣，這幾人若集中在1、2場出賽，尚具有贏得1勝競爭力。

惟陳用彩已處於半退休狀態，其他投手恐難有效封鎖同組3隊火力，本屆整體戰力打擊優於投手，是預賽贏球的本錢。

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在小聯盟效力12年、累計出賽855場，擊出720支安打、26支全壘打與303分打點的張寶樹，是陣中的打擊主力，另許桂源去年在金鶯新人聯盟出賽33場，平均打擊率超過2成50，王喬伊去年效力洛磯3A，有出賽91場紀錄，3人屆時將扮演點火角色。

張寶樹2009年對中華隊之戰單場4打數擊出3支安打，包括2支長打，成為擊敗中華隊的最大功臣，隔年赴美，最高在2011年升上3A，打完本屆經典賽後正式退休，轉任中國隊教練。

(中時電子報)