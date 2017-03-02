IS揚言血洗中國 陸盼國際合作打擊
極端武裝組織「伊斯蘭國」（IS）日前透過影片揚言，將由新疆維吾爾族成員「讓中國血流成河」。中國大陸外交部1日表示，期待加強國際合作，應對來自恐怖主義和組織帶來的安全挑戰。
綜合英國廣播公司（BBC）中文網、法國國際廣播電台（RFI）報導，負責收集全球聖戰組織訊息的國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE）日前公布一段由IS製作長28分鐘的影片。
其中，有疑似新疆維吾爾族的成員以維吾爾語揚言「為受迫害者復仇」並將發動襲擊，使中國大陸「血流成河」。
此外，片中不但有武裝分子展示武器，更有手持武器的孩童，以及疑似中國大陸在新疆街頭部署安保人力等畫面。
報導指出，這段影片是IS第一次公開對中國大陸恐怖威脅。
對此，中國大陸外交部發言人耿爽1日表示，中國大陸將致力參與打擊恐怖組織的國際合作。
他並表示，以「東土耳其斯坦伊斯蘭運動」為代表的「東突」勢力，長期以來對中國大陸安全形勢構成嚴重威脅，因此中國大陸也願意與國際社會共同打擊「東突」勢力和其他恐怖勢力。
報導提到，中國大陸近年來在維吾爾人口聚居的新疆維持高度戒備，並於2月27日在新疆舉行「反恐維穩誓師大會」，逾萬名武警官兵參加。
此外，北京當局禁止和限制穆斯林許多宗教活動，包括蓄鬍、配戴頭巾、在齋月執行齋戒等，把許多活動當作「伊斯蘭極端主義」的表現。
對此，英國智庫皇家三軍研究所（RUSI）的潘睿凡（Raffaello Pantucci）說，中國大陸政府執行很嚴厲的打擊措施，但並沒有真正解決問題，有時候甚至導致問題更加嚴重。1060302
(中央社)
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