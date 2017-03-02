段氏香家屬：沒錢去大馬出席法庭

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毒殺金正男案，落網女嫌越南籍段氏香與印尼籍席蒂艾沙昨天在馬來西亞雪邦法院出庭應訊，面對謀殺指控。段氏香父親表示，由於家境困難，無法請律師保護女兒權利，也沒錢去馬國出席法庭。

越南媒體news.zing.vn報導，段氏香父親段文盛（Doan Van Thanh）和繼母昨天仍然照常工作，在當地傳統市場打掃及看守停車場收費謀生，直到有人告知，他們才知道女兒當天要在法院出庭應訊。

報導指出，看到媒體上在警力戒護下，穿著黃色上衣女嫌的特寫照後，段文盛再度確認「就是段氏香」。

他表示，段氏香被捕後，當地政府人員曾經聯繫，建議他們申請協助、聘請律師保護女兒權利。

他深深嘆氣，「我家怎麼會有錢出國、請律師？也不知道跟誰聯繫。他們（法院）（對段氏香）判死刑，申請也沒有意義」。

段氏香繼母則表示，他們都是農民，從來沒有外出過，也不知道到哪裡辦理為女兒聘請辯護律師的相關手續。「我們希望受協助，不然也沒辦法，只知道有人日前來電告訴將提供協助」。

段文盛還說，越南外交部人員1日下午與他聯繫安排會面，但沒說會面內容，他們今天將前往河內出席。

大馬警方偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，昨天將其中兩名嫌犯越南籍段氏香（DoanThi Huong，前譯段詩芳）、印尼籍席蒂艾沙（Siti Aisyah，譯音）提告。

這兩名女嫌犯被控和另外4名仍在逃嫌疑人，今年2月13日上午約9時在吉隆坡第2國際機場候機室，共謀殺害金處（護照名字Kim Chol，譯音）。1060302

(中央社)