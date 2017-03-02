府：講學自由不得以任何理由限縮侵害

總統府發言人黃重諺今天說，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。

媒體報導，世新大學與中國大陸學術單位交流時，簽署承諾書保證課程內容不涉及政治敏感活動。教育部長潘文忠表示，已違反兩岸人民關係條例第33-3條。

黃重諺受訪指出，有關此案的實際的狀況，應由教育部等權責部門進行了解，並盡速對社會作出說明。

黃重諺表示，無論如何，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。作為民主國家，政府也會全力確保人民相關權益不會受到任何的危害。1060302

(中央社)