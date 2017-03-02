港富商劉鑾雄分身家 妻子成香港女首富

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香港富商劉鑾雄近日「分身家」的消息成為城中熱議話題，而獲得其大部分身家的妻子立即成為香港女首富。

劉鑾雄為香港上市公司華人置業集團前董事會主席，以從事房地產和金融業著稱。

華人置業1日在股票交易所通告，劉鑾雄的長子劉鳴煒及太太陳凱韻已知會公司，分別獲得公司已發行全部股權的24.97%及50.02%。

通告表示，劉鑾雄因為「健康狀況極為不穩，有需要於其在生之時實行重組」。在此之前，劉鑾雄因為健康問題，成立了股份信託。

對於劉鑾雄分出股權，本地媒體今天以「分身家」形容。

星島日報報導，陳凱韻所獲股權市值超過港幣百億元，加上其他獲贈的物業等，身家暴升至超過500億元，成為香港女首富。

劉鑾雄靠投資房地產和股票起家，異性交往的新聞甚多，外傳香港一些已息影的著名女藝人都曾與他交往過。

劉鑾雄的元配夫人寶詠琴1992年去世。10多年前，他與現任妻子陳凱韻認識，直到去年底才正式結婚。期間，他曾在媒體刊登廣告，撇清與另一名女友的關係。

劉鑾雄又以生活奢華著稱。網路資料顯示，他擁有3架私人飛機，其中一架波音商務噴射機給前妻寶詠琴的母親使用。

最近幾年，劉鑾雄買遍了全球最昂貴的鑽石，包括2014年分別為兩名愛女標得兩顆寶石，一顆是巿值2.5億元的巨型藍鑽石，名為「The Zoe Diamond」；另一顆是值6500萬元的紅寶石，名為「Zoe Red」。

在此之前，劉鑾雄曾以7400萬元在日內瓦蘇富比拍賣中標得一顆稀世藍鑽，命名為「Star of Josephine」，也是送給女兒的禮物。

2015年11月，他再花6億元購入兩顆鑽石贈送給女兒，分別命名為「The Sweet Josephine」和「The Blue Moon of Josephine」。

劉鑾雄2013年開始患病，腎臟、心臟都有問題。

據報導，根據富比世排名，在陳凱韻之前，香港女首富是金利豐行政總裁朱李月華，身家有372億元。

排名第2及第3位的分別是「賭王」何鴻燊的女兒何超瓊及其第4任太太梁安琪，身家分別是335億元及312億元。1060302

(中央社)