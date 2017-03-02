保訓會退撫基金交接 郭芳煜 李逸洋接任

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退撫基金監委會主委由李逸洋（右）兼任（圖由考試院提供）

考試院今天上午舉行交接，保訓會由前勞動部長郭芳煜接任，退撫基金監委會主委由李逸洋接任。

考試院新任副院長李逸洋及考試委員陳慈陽，經總統分別於105年12月26日及106年2月9日提名，並於2月24日獲立法院同意，3月1日總統任命。任期均自中華民國106年3月1日起至109年8月31日止。李逸洋、陳慈陽及郭芳煜都已到任。

由於新任副院長李逸洋依法兼任公務人員退休撫卹基金監理委員會主任委員。考試院今天上午辦理公務人員保障暨培訓委員會與公務人員退休撫卹基金監理委員會等2會主任委員交接，公務人員保障暨培訓委員會由卸任主任委員李逸洋將印信交給新任主任委員郭芳煜，公務人員退休撫卹基金監理委員會則由卸任兼代主任委員李繼玄將印信交給新任主任委員李逸洋。

(工商)