白宮不罰康威 川普挨批太糟糕
白宮顧問康威(Kellyanne Conway)上任短短的時間以來，已經掀起許多波瀾，公開為伊凡卡的事件尚未平息，又被拍到穿鞋跪在沙發上，隨即引來撻伐，一波未平一波又起。儘管如此，白宮卻選擇不採取紀律行動來規範康威，此舉引來批評川普「實在太糟糕」。
上月9日，康威公然為川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)的服裝品牌打廣告，鼓勵大家趕快去買她的服飾品牌，遭輿論及官員質疑是否已經違反美國公務人員法。當時白宮只是「規勸」她，沒有解釋。今日美國政府對外說明，康威之前公開呼籲大家「去買伊凡卡的東西」，解釋說她「不是故意的」，不會再做出類似行為。
《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，今日白宮律師出面為康威行為緩頰，稱她是「無意的」，聯邦道德官員甚至提出康威的行為已經明顯違法，應該受到懲罰，但是白宮今天具體回絕官員的建議。
政府道德辦公室主任Walter M. Schaub上月13日寫信直陳，建議白宮，信中指出我們已經有充分理由確信康威行為已經違反行為標準，同時有理由祭出法律紀律行動。但是卻遭到白宮以康威是無意的理由回絕。
眾議院監督及政府改革委員會成員卡明斯（Elijah E. Cummings），在報導中批評白宮選擇不處罰康威的行為，認為川普真的「非常糟糕」。
康威爭議不止於此，事實上，上月23日，康威也在一場活動中，抨擊女性主義，認為那是反男性和支持墮胎的同義詞，他還認為支持女權的人很偽善，爭議四起，最後連韋伯字典也出面解釋字義，認為康威不懂這個詞彙的意思。
(中時電子報)
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