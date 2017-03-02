中捷鋁條掉落路面無人受傷，中市府要求北捷請廠商做好安全維護

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台中市文心路與市政北一路口的捷運工程，今天發生鋁條掉落，砸到一部休旅車車燈。（盧金足攝）

台中捷運上午在文心、市政北一路口內側車道，進行捷運高架橋面進行吊掛作業時，有鋁製管架突然掉落地面，並彈跳路旁林姓民眾所駕自小客，致該車車燈毀損。（圖擷取自爆料公社臉書）

台中捷運工程再度發生工安事件，市府交通局，將正式函文北捷及其包商，落實捷運全線各工程安全維護事宜，確保民眾生命財產安全。（圖擷取自爆料公社臉書）

台中捷運930區段標於今天（2日）吊運伸縮縫鋁條時，於吊運過程觸及隔音牆立柱，導致鋁條重心不穩掉落，部份掉落路面，損傷一部休旅車車燈，無人員受傷，已與車主洽談和解並送修。

負責施工的台北捷運工程局中區工程處土木第三工務所主任侯宗成指出，已立即要求廠商提出改善作為及檢討作業程序，並立即與車主和解，另外，在廠商未提出改善作為前將停止日間吊料作業。

台中市政府交通局捷運工程處表示，會要求台北捷運局提供檢討報告，並釐清相關作業SOP是否有疏失，未來務必要求廠商做好安全維護工作。

(中時)