柴油貨車每輛補助20萬元 預計3年汰換8萬台

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柴油大客、貨車汙染重，在PM2.5的貢獻度高達45％，今（2）日環保署至立院進行業務報告時，面對立委質疑空汙改善狀況，環保署長李應元允諾，汰換一、二期老舊柴油貨車，今年每輛補助20萬元，目標今年汰換掉1萬輛，預估要撥出20億元經費。

立委林靜儀指出，台中火力發電廠於PM2.5的貢獻度為1.6％，即便空汙嚴重時，配合於半夜進行降載3小時，也僅僅減少0.2％的貢獻，遠低於移動汙染源的改善，尤其是柴油大貨車。

李應元回應，今年目標汰換1萬輛一、二期柴油大貨車，每輛補助20萬元，明年補助15萬元，預估在3年內，將全台8萬多輛的老舊柴油車全數汰換掉。環保署空保處長蔡鴻德補充，今年就要撥出20億元，預估花掉空汙基金4分之1經費，未來研擬調降貨物稅來增加購物慾，鼓勵汰換。

(中時)