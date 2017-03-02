台日往來創新高 外交部籲國民防觸法
外交部今天表示，近半年多來出現許多國民違規攜帶黃金到日本遭扣押案件，也不乏電信詐騙、運毒等案件。
外交部亞東太平洋司副司長周學佑上午在外交部例行新聞說明會表示，去年下半年至今年，已發生數起國民違規攜帶大量黃金到日本案件，引起日方注意。
據外交部領事事務局網站，入境日本時攜現金、旅行支票、有價證券總值在100萬日圓以上（約新台幣26萬元）或黃金（純度90％以上）達1公斤以上時，須辦理申報手續；此外，旅客攜帶市價超過20萬日圓（約新台幣5萬2000元）物品，也須申報並支付稅額。
日本政府西元2014年開始提高消費稅率到8％，體積小、價值高的黃金成為走私熱門商品。2016年國民走私黃金到日本件數大幅增加，旅遊界傳出掮客以「招待旅費」、「減免旅費」等，吸引旅客幫忙走私黃金入境。
周學佑呼籲國民勿在海外從事不法行為，包括攜帶大量黃金或受託攜帶不明物，甚至參與電信詐騙等，尤其年輕人到日本旅遊比例高，涉入違法事件比例也高。
交通部觀光局及日本觀光局統計，2016年台日互訪人數已突破600萬人次，再創歷史新高。觀光局統計，日本民眾訪台人數近190萬人次；日本觀光局統計，台灣有約420萬人次前往日本。1060302
(中央社)
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