房租高不可攀 紐約法拉盛何去何從

特派員看世界專欄最近一段時間，月租3萬美元已變成紐約法拉盛商圈不可承受之重。儘管生意興隆，許多商家依舊不堪負荷、關門大吉，暴露北美第1大華人城都會經濟發展關卡。

法拉盛（Flushing）原為皇后區北方小鎮，臨近拉瓜迪亞（LaGuardia）機場，超過20線公車樞紐，在紐約地鐵7號線通車至法拉盛後，又有長島鐵路（LIRR）設站停靠，30年前逐漸吸引華人及韓裔移民，發展迄今成為頗具規模的商業及住宅城鎮。

2001年九一一恐攻事件後，曼哈頓華人出現一波大遷移，大多數搬遷到法拉盛，規模早已超越了曼哈頓中國城（China Town），對美主流社會尋找「中國菜」者而言，華埠也不再是唯一選擇。

因為聚集的亞裔移民愈來愈多，造就了法拉盛充滿亞洲風情面貌，在景氣普遍低迷下，唯獨它一枝獨秀，工地到處可見，房價節節升高，租金也水漲船高。

去年底，法拉盛已有30年歷史的「66海之味」台菜館，因租約到期，租金由原先每月8000美元，大幅增至3萬美元（約合新台幣100萬元），業主決定另覓地點，由三角窗店面改到另一條街道的狹小店面。

今年農曆新年剛過不久，位於新穎大商城「富頓廣場1號」(One Fulton Square)的高檔咖啡店Presso、還有台式麵包店Bake Code紛傳結束營業或改變經營策略，主因之一也是「房租太高」。

Presso由幾名華裔青年於2015年創立，走高檔咖啡路線，企圖在法拉盛平價市場中殺出一條血路，現煮的義大利濃縮咖啡（espresso）以及3000平方呎寬敞空間，確實吸引不少年輕族群光臨消費，也被美食網站籲為「法拉盛最棒咖啡館」。

烘焙密碼（Bake Code）去年夏天由台灣上櫃餐飲企業六角國際在立足中國大陸及東南亞後，結合豬排、珍奶、烘焙產品，以複合式經營方式做為進軍美東市場風向球。但月租5萬美元高價，不到1年光景讓業主退卻，重尋市場生存之道。

不管是歷史悠久的台菜館、年輕人喜愛的高檔咖啡館或複合式亞洲美食店，業績生意都不差，但最後皆因高房租因素成為經營瓶頸。法拉盛發展迄今，尤其是過去10年房地產被炒到非常誇張的境界，不少住宅公寓早已翻漲2、3倍，商業大樓漲幅更為可觀。

法拉盛房租行情早已超越華埠、直逼曼哈頓精華地段。經濟增長伴隨房價高漲是經濟自然定律，法拉盛整體風貌從以往吃粗飽到走精緻高檔路線，由昔日小鎮蛻變為現代化城市，這種「轉大人」發展是亞裔社區亟盼之事，事實上，法拉盛的消費及市場潛力不容小覷，不少大商家爭相進駐即為明證。

房租高低自有市場供需調節，商家店舖規模大小也有企業經營策略考量，若房地產業主或建商體認循序漸進、「互惠共存」原則，才是把市場大餅做大的前提，這也或許是創造雙贏的唯一之路。1060302

(中央社)