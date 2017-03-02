台灣國際木雕賽徵件 工藝與現代分流

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苗栗縣政府文化觀光局2日指出，「2017台灣國際木雕競賽」為強化本土工藝木雕技藝傳承與台灣當代木雕藝術發展，將分為「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」2大類組。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 106年3月2日

苗栗縣政府文化觀光局今天指出，「2017台灣國際木雕競賽」為強化本土工藝木雕技藝傳承與台灣當代木雕藝術發展，將分為「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」2大類組。

一年一度的台灣國際木雕競賽，不但是國內木雕界盛事，更是國際木雕藝術交流的重要賽事，透過當代木雕藝術創作者的廣泛參與和切磋，有助於本土工藝木雕產業升級，讓台灣木雕與國際接軌。

文化觀光局指出，往年國際木雕競賽「不分類」，參賽者的作品出現傳統與現代2大主流，今年為強調「工藝為美術之母」，增加作品的多元化，特地將參賽類別分為「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」。

2大類組的徵件方式，以2階段進行，初審為文件審查，參賽者可用書面、光碟、電子郵件，擇一方式送審，國內參賽者於6月1日至6月9日送件，國外參賽者於5月1日至6月9日送件，6月19日辦理初審會議；初審通過的入選者繳交作品原件參加複審，於7月17日辦理複審會議。

競賽獎項與獎金分為「裕隆木雕薪傳獎」及「裕隆木雕創新獎」各1名，每項獎金新台幣30萬元，「工藝木雕經典大獎」1名，獎金30萬元，「工藝木雕優選獎」5名，獎金每位2萬元，「當代木雕大獎」1名，獎金30萬元，「當代木雕優選獎」5名，獎金每位2萬元。1060302

(中央社)