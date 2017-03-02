美司法部長被爆曾密會俄使 卻刻意隱瞞

我要評比

「華盛頓郵報」今天引述美司法部官員報導，司法部長塞申斯去年時任參議員時兩度密會俄羅斯大使，在確認提名的聽證會被問到川普競選團隊有沒有接觸俄國官員時，卻隻字未提。

路透社引述「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，塞申斯（Jeff Sessions）和俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）其中1次密會是在塞申斯聯邦參議員辦公室，時間在去年9月，也就是美國情報官員認為俄國透過網路行動擾亂美國總統大選最密集的時期。（譯者：中央社鄭詩韻）1060302

(中央社)