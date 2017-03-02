因應禽流感 政院研議成立流感防控中心
行政院發言人徐國勇今天表示，因應禽流感疫情，院長林全裁示研議成立「國家專責流感防控中心」，進行流行病學研究，並研議是否比照登革熱，成立專責研究機構分析禽流感。
徐國勇上午轉述，林全在行政院會中表示，禽流感不只影響養禽業，也威脅人民健康，裁示農委會與衛福部研議成立「國家專責流感防控中心」，進行流行病學研究與研訂疾病防制管控標準作業，並研議是否比照登革熱，成立專責研究機構分析禽流感。
林全表示，因中國大陸仍有新禽流感，甚至有禽傳人的可能性，若有研究機構能超前防疫，就可及時推出防疫措施，防堵病毒在地化，將禽流感當作常態性防疫作為。
林全說，此波禽流感的疫情控制尚令人滿意，補償方式改變，使業者能即時主動通報，使疫情透明度增加；且相較韓國實施21天禁運使民眾無雞蛋食用，台灣這次禁運7天，並排除白肉雞與雞蛋，沒有造成民生破口。1060302
(中央社)
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