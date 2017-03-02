論文涉造假遭解職 張正琪：我是代罪羔羊

台大口腔生物科學研究所教授張正琪今天說，她是校園政治鬥爭的受害者，是代罪羔羊；而台大教師評審委員會的審議結果輕重失衡、悖離事實，她要出來捍衛自己的學術名譽與權益。

台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，台大校方教評會日前做出決議，解聘涉案嚴重的教授郭明良、張正琪等人，有論文共同掛名的台大校長楊泮池被認定無違反學術倫理、無需懲處或辭職。

張正琪今天到立法院召開記者會，她說，她今天站出來不是為了要爭取台大教職，而是為了她的名譽；她強調，「我沒有造假」，卻要她來背這最大、最重的懲處結果；大家可能可以很鄉愿的理解說，實驗室的主持人倒台，叫實驗室的成員一起來陪葬，來平息風暴，但她無法接受。

張正琪表示，政治真的很可怕，校園政治也是一樣，就是一群想要下台的人，跟一群想要上台的人，在校園裡進行政治鬥爭，這樣的政治角力，她是受害者，有人說她是誤入叢林的小白兔，在這件案子裡，她就是代罪羔羊。

張正琪拿出遭評審委員會認定違法學術倫理的4篇論文，一一澄清無抄襲或是造假，她表示，她不解委員會根據一些錯誤的審判內容，做出一個沒辦法接受的結果，這是有失公允、不符合比例原則，她也說，台大調查小組及特別委員會並未給予她適當、充分的答辯機會，違反教師評審公平、公正及公開的審理原則。

張正琪表示，她鄭重請求台大應立即撤銷她的懲處決定，重新啟動公開、透明的調查與答辯程序；對於網路散佈她的相關不實言論，她也已經蒐集證據，將採取法律行動，捍衛尊嚴與名譽。 1060302

(中央社)