中年失業反是轉機 全家開設餐廳
林女士在辦桌這行待了超過10年，但卻面臨中年失業危機，後來轉而參加勞動部的職訓課程後，跟兒子、女兒共同創業開設餐廳，開啟事業第二春。
林女士曾在外獅潭社區工作多年，除了在廚房上工，也擔任導覽人員及幫忙販售商品，50歲那年她因非自願離職而尋求轉業，勞動部苗栗就業中心評估建議她繼續從事餐飲行業，她參加輕食飲料微型創業（精緻午茶組）的訓練課程，順利於104年取得中餐丙級證照。
勞動部說，剛好當時林女士的女兒也思考轉行，林女士決心一家人共同創業，女兒在就業中心協助下學習「輕食飲料微型創業班西式餐飲組」，與剛退伍的兒子都取得西餐丙級證照。
擁有3張證照的一家人後來開設一家餐廳，林女士與兒子負責廚房，女兒負責吧檯外場。林女士說，彼此之間雖然對於菜單內容、製程動線甚至經營理念有過爭執，但家人的心始終在一起，共同打拼奮鬥。
勞動部表示，為協助失業者提升或培養就業技能，勞動力發展署每年均針對工作技能不足，或需補充就業技能的失業、待業或轉業適訓民眾，依據就業市場需求，規劃辦理各類適合學習的訓練班次，以提升有參訓需求民的工作實務技能，促進其就業。1060302
(中央社)
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