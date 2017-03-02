機捷首日開通8成座位坐滿 動線舒適

機場捷運今天正式營運，已經有不少國內外旅客選擇搭乘機捷往返桃園機場，大部分普遍的反應都相當良好，在首日上午搭乘的狀況，坐滿8成，少站立乘客，各動線舒適。

機場捷運正式營運，為台灣交通史上重要里程碑，相較於前幾天的人潮擁擠，正式通車的第一天人潮明顯少了非常多，機捷各車站也出現比較舒適的動線。

根據記者實際搭乘桃園各站間發現，直達車與普通車內的8成座位都有乘客使用，站立的乘客較少，除了A1台北站外，林口長庚醫院站、桃園機場第一航廈、第二航廈站的人潮最多，其餘小站上下車旅客人數較少。

相對試乘階段的人擠人，幾乎一位難求的狀況下，今天旅客相較比較少，但也多了舒適的搭乘品質；乘客普遍的反應都相當良好。

也有少數的國外旅客選擇搭乘機捷，享受不一樣感受台灣的角度。

大部分的旅客對於機捷開通持正面的感受度，包括舒適、便捷、未來出國更方便。

在林口長庚醫院站上下車的乘客大多以在附近上班的護理、醫療人員居多。她們表示，對於上下班更方便，也有長輩表示，出了林口長庚醫院站時，就有商圈與天橋連結到長庚醫院，對於看病的人說，非常方便。1060302

(中央社)