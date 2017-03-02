財政部前處長涉性騷擾 北檢起訴

財政部前秘書處長黃麗鯤被控任內在財政部，2度對女職員強吻、舔耳；台北地檢署今天依2個強制猥褻罪嫌起訴黃麗鯤。

檢方調查，黃麗鯤在民國104年6、7月間，對被害人襲胸、強吻，該名女子事後傳簡訊給友人訴苦。

同年8月，黃麗鯤再度對單獨一人在辦公室的被害人摸乳、強吻又舔耳時，但她這次已有準備，當黃靠近座位時，就將擺在辦公室桌上的手機，開啟攝影功能，把黃的惡行錄下。該名女職員隱忍到黃麗鯤退休後報警提告。

北檢開庭時，黃麗鯤對於被害人的指控一開始否認，辯稱不知道、不記得此事，但當檢方拿出這段蒐證影片畫面後，黃才改口說，是跟被害人感情很好，雖然她在影片中說「不要，不要」，但他認為「女生說不要的意思，就是要」。

北檢依據相關人證、事證，認為黃麗鯤涉嫌對該名女職員2度進行性騷擾，今天依強制猥褻罪嫌起訴黃麗鯤。1060302

(中央社)