墨西哥網賽逆轉勝 莊佳容女雙晉8強

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台灣網球女將莊佳容今天和搭檔在墨西哥網賽（Abierto Mexicano Telcel）女子雙打賽事，雖在搶7後先丟掉首盤，但之後連追兩盤，逆轉擊敗對手，晉級8強。

世界職業網球協會（ATP）女子組總獎金25萬美元（約新台幣761萬元）的墨西哥網賽，當地時間2月25日起在墨西哥進行。

莊佳容和美國選手麥海爾（Christina McHale）搭檔在女雙賽事，以6（2）比7、6比4、10比8，逆轉擊敗墨西哥女將奧爾摩斯（Giuliana Olmos）和薩哈蘇瓦（Renata Zarazua）的組合。1060302

(中央社)