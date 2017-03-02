尼加拉瓜1月份僑匯成長

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尼加拉瓜中央銀行統計數據顯示，今年1月份，尼國收到的海外僑匯，比去年同月成長了11.95%，央行指出，這也是近年來尼加拉瓜僑匯成長幅度最大的單月。

央行表示，今年1月尼加拉瓜收到的僑匯總額達到1億210萬美元，而2016年1月僑匯的總額僅為9120萬美元。

央行指出，今年1月也是尼加拉瓜單月僑匯收入首度突破1億美元，過去幾年來，尼國單月僑匯收入金額都在8、9000萬美元之間。而成長率也只有3、4個百分點。

央行表示，今年1月美國仍為尼加拉瓜僑匯的主要來源國，占僑匯總收入的54.1%（5520萬美元）。

據尼國官方估計，目前約有45萬尼加拉瓜僑民旅居美國，其中約33萬5000人是合法居民，另有約11萬5000人是非法居民。1060302

(中央社)