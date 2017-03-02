罵高鐵列車長三字經 董事長鞠躬道歉

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佳和實業股份有限公司董事長翁茂鍾（圖）前年因補高鐵票譙列車長三字經挨告，一審判罰新台幣1萬元；翁茂鍾2日在二審當庭向列車長鞠躬道歉，感嘆各界批評造成名譽受損為最大懲罰。二審訂3月30日宣判。中央社記者劉世怡攝 106年3月2日

佳和實業股份有限公司董事長翁茂鍾前年因補高鐵票譙列車長三字經挨告，一審判罰新台幣1萬元；翁茂鍾今天在二審當庭向列車長鞠躬道歉，感嘆各界批評造成名譽受損為最大懲罰。

二審訂30日宣判。1060302

(中央社)