WBC》16強系列報導之5－少了大谷還是強 日本誓言重返世界一

日本隊目標重返「世界一」。(截自WBSC官方粉絲團)

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身為經典賽首輪B組地主隊的日本，即使今年陣容中只有青木宣親1名大聯盟球員，最受矚目的「二刀流」大谷翔平也退出，日本隊仍被視為是這組戰力最強的隊伍，被經典賽官網看好能成為唯一1支連續4屆賽事都闖進4強的球隊。

大谷翔平傷退，打亂日本隊布局。(美聯社資料照)

在田中將大、達比修有、前田健太等旅美強投都辭退經典賽後，這次日本隊投手群由全日職球員撐起，再少了因傷被移出名單的大谷翔平後，雖然對投、打戰力影響不小，但整體投手實力依舊傲視B組。

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去年在日職以自責分率2.01、189次三振奪下中央聯盟「雙冠王」的讀賣巨人球星菅野智之，將是這次日本隊「王牌」，預計與連3年拿下太平洋聯盟三振王的則本昂大（樂天）、去年洋聯自責率王石川步（羅德）在首輪賽事各扛1場先發，遞補入列的武田翔太（軟銀）也可能是首輪的先發人選之一。

中田翔(中)、山田哲人(右)、筒香嘉智，有望扛起日本隊中心打線。(美聯社資料照)

日本隊打線則是被經典賽官網評為「歷年最強」，唯一的大聯盟球員青木宣親（太空人）將扮火車頭，去年轟出44發全壘打、打下110分打點的橫濱主砲筒香嘉智，則可望扛起日本隊第4棒，與連2年締造全壘打、盜壘、打擊率「333」紀錄的山田哲人（養樂多）、中田翔（火腿）組成中心打線。

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日本隊曾在2006年、2009年連兩屆經典賽奪冠，2009年第3屆賽事，日本隊於準決賽敗給波多黎各，今年由青木宣親率領日本職棒全明星陣容，要從首輪賽事出線問題應不大，但全隊以重返榮耀為目標，誓言奪回「世界一」。

(中時電子報)