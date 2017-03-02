年金兼顧世代共榮 全教總：設立新基金
今天立法院外仍有「八百壯士」遊街喊口、力爭年金訴求，而全國教師工會總聯合會選擇在台大校友會館提出有關教師的年金改革主張，全教總亟力爭取「另立新基金或基金分戶設帳」，以基兼顧世代共榮、基金永續。
全教總找來彰化、屏東、高雄、新北等多個教育產業工會成員一起探討年金紛擾的問題，全教總理事張旭政表示，官版的年金改革仍有許多問題，最重要是要確保新、舊世代教師退休可以領得到錢。
今天全教總提出6項改革的措施：分別為持續爭取教師退休85制、爭取另立新基金或基金分戶設帳、爭取減少給付後的金額應挹注退撫基金、要求採計修法前育嬰留職停薪年資、要求在職與已退者改革標準一致、要求提出保障私校工作者的改革。
其中「爭取另立新基金或基金分戶設帳」是今天全教總的訴求重點，全教總副秘書長羅德水表示，目前都在討論舊基金破產的問題，惟有成立新基金才能解決世代爭議，如果設立新基金有困難，至少可以從107年起分立新、舊2個帳戶。
張旭政認為，設立新基金或基金分戶設帳主要是確定給付制、確保基金永續。
(中時)
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