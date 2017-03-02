WBC》大聯盟左投陳用彩加入 中國隊能擦出火花？

中國隊期望陳用彩的17年大聯盟經驗，能帶領該隊打出佳績。(美聯社資料照)

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擁有17年大聯盟資歷的巴拿馬籍左投陳用彩，大聯盟生涯累積贏得82勝與平均4.62自責分率，是中國棒球隊在國際賽第1位具有完整大聯盟資歷的投手，更本屆經典賽倚重的靈魂人物。

陳用彩是華裔巴拿馬人，5歲開始就與棒球結緣，16歲時被亞特蘭大勇士隊看中，以8萬美元簽約金簽下，開始美職生涯，1998年成為陣中第5號先發投手，是第1位登上大聯盟的華人投手，生涯最佳戰績在2005年在巴爾的摩金鶯隊投出13勝與3.83自責分率。

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陳用彩大聯盟生涯先後待過勇士、費城人、大都會、博覽會、紅人、紅襪、太空人、藍鳥、金鶯、遊騎兵、皇家與印地安人，大聯盟生涯於2015年在印地安人隊畫下句點。

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雖然首度披上中國隊戰袍，但陳用彩曾代表巴拿馬打過兩屆經典賽，2006年曾在預賽對古巴先發主投5局失1分，無關勝負，兩屆戰績0勝1敗，儘管已經2年沒在投手丘正式投球，中國隊仍看好他在大聯盟的17年豐富經驗，帶領中國隊在本屆經典賽打出1張漂亮成績單。

(中時電子報)