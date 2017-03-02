WBC》大聯盟左投陳用彩加入 中國隊能擦出火花？
擁有17年大聯盟資歷的巴拿馬籍左投陳用彩，大聯盟生涯累積贏得82勝與平均4.62自責分率，是中國棒球隊在國際賽第1位具有完整大聯盟資歷的投手，更本屆經典賽倚重的靈魂人物。
陳用彩是華裔巴拿馬人，5歲開始就與棒球結緣，16歲時被亞特蘭大勇士隊看中，以8萬美元簽約金簽下，開始美職生涯，1998年成為陣中第5號先發投手，是第1位登上大聯盟的華人投手，生涯最佳戰績在2005年在巴爾的摩金鶯隊投出13勝與3.83自責分率。
陳用彩大聯盟生涯先後待過勇士、費城人、大都會、博覽會、紅人、紅襪、太空人、藍鳥、金鶯、遊騎兵、皇家與印地安人，大聯盟生涯於2015年在印地安人隊畫下句點。
雖然首度披上中國隊戰袍，但陳用彩曾代表巴拿馬打過兩屆經典賽，2006年曾在預賽對古巴先發主投5局失1分，無關勝負，兩屆戰績0勝1敗，儘管已經2年沒在投手丘正式投球，中國隊仍看好他在大聯盟的17年豐富經驗，帶領中國隊在本屆經典賽打出1張漂亮成績單。
(中時電子報)
關鍵字：大聯盟
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。