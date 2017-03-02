假日到台師大打籃球4小時要4400元 立委痛批
國民黨立委蔣乃辛今揭露，因應一例一休，台師大籃球場1月1日起實施新規定，校內學生或社區民眾周六、周日到此打籃球要付錢，校內學生打4小時1100元、校外人士4400元，相當離譜。教育部長潘文忠回覆，這樣做沒道理，將要求台師大改進。
潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，蔣乃辛質詢時問潘文忠：「打籃球是正常的活動嗎？」潘文忠回達：「當然是。」
蔣乃辛進一步問：「到學校打籃球要付錢嗎？」潘文忠回說：「如果是室內體育館，因為有管理及水電費用，可能要會收費；但如果是室外球場，不應該收費。」
蔣乃辛拿出台師大體育室的公告，從今年1月1日起，籃球場周六、周日原則不開放，若有需求，必須兩周前申請借用，且必須付費，校內教職員生借4小時1100元、校外人士4400元，如果是晚上，必須加付夜晚燈光費500元。
蔣乃辛表示，他最近接到民眾陳情到台師大打籃球要付費這件事，因此問教育部是怎麼回事，教育部向台師大瞭解後，回給他的答案是：「台師大因應一例一休，決定周六、周日不管校內外人士使用籃球場都要收費。」
蔣乃辛表示，台師大校本部籃球場跟社區只隔了一條巷子，以前學生上體育課時，常吵到附近居民的生活，他當時擔任台北市市議員，還因此出面席協調。現在台師大竟然因為一例一休，民眾假日到籃球場打球要付費，相當離譜。
潘文忠表示，如果是學校戶外籃球場，「收費沒道理」，台師大的管理方式不合理，教育部將要求他們改進。
(中時)
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