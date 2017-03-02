少女魂爆發「星巴克」V.S.「Paul ＆ Joe」聯名商品

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2017年星巴克與Paul ＆ Joe再度合作，推出7款限量聯名杯、袋，售價450至980元不等。（圖片提供／星巴克）

「Paul ＆ Joe櫻花貓咪雙層馬克杯」以粉紅色為主色系，搭配高雅波斯貓圖案，售價950元／12 oz（附專屬禮盒）。（圖片提供／星巴克）

「Paul ＆ Joe櫻語不鏽鋼杯」，售價980元／16 oz。（圖片提供／星巴克）

星巴克聯名Paul ＆ Joe商品，ibon-mart、博客來通路3月27日凌晨24點起販售。（圖片提供／星巴克）

星巴克去年與時尚品牌Paul & Joe合作，推出聯名系列商品造成搶購熱潮，今年再度攜手Paul & Joe跨界設計，以粉紅色、粉藍色與橘紅色三大色系為基底，搭配可愛貓咪圖案，融化少女的心。

星巴克與Paul & Joe推聯名限量商品，3月27日全台實體門市同步販售，上市當天每位顧客、每次結帳每款商品數量限購1個，28日起不受此限，聯名系列包括Paul & Joe櫻花貓咪雙層馬克杯、Paul & Joe櫻語雙層馬克杯、Paul & Joe蝴蝶雙層馬克杯、Paul & Joe櫻花貓咪不鏽鋼杯、Paul & Joe櫻語不鏽鋼杯、Paul & Joe櫻花貓咪提袋及Paul & Joe櫻語提袋，共7款，售價450至980元不等。

(中時)