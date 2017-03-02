織女星計畫 下一代戰機雛型10年後浮現

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國軍啟動研發下一代戰機發動機的「織女星計畫」，中山科學研究院長張冠群今天表示，預計明年開始編預算，初期執行6至8年，中期在10年以上，10年後下一代戰機雛型就可以出來。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長馮世寬進行業務報告，馮世寬報告指出，國防部依據國防法第22條推動國防自主，以國機國造、國艦國造指標專案，結合產官學研的資源和能量，籌建新興兵力。

張冠群去年在立法院備詢時曾披露國軍啟動研發下一代戰機發動機計畫，媒體報導，這項研發計畫名為「織女星專案」；民主進步黨籍立法委員蔡適應今天質詢時關心「織女星計畫」是否已經納入預算。

張冠群答詢時證實，「織女星計畫」已經建案成功，今年可以送預算書，如果立法院同意，明年就可以開始編列預算；織女星計畫會分階段來執行，初期以6至8年為主，中期則在10年以上，10年後下一代戰機雛型就可以出來。

據了解，「織女星計畫」主要是以現役IDF經國號戰機所使用的TFE-1042-70發動機為基礎，研發新一代戰機所需噴射引擎與推進系統，全案已送國防部軍備局進行建案程序。1060302

(中央社)