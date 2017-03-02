藍質疑監委不符資格 綠委：會嚴格審查

立法院國民黨團書記長王育敏今天表示，監委被提名人名單是史上最差勁，不少人都涉及司法問題，因此要求重提。民進黨團書記長李俊俋說，民進黨團會與過去審查監委一樣嚴格審查。

國民黨團總召廖國棟、書記長王育敏、副書記長曾銘宗，及立委王惠美今天在立法院召開「蔡英文的詐騙集團，監察院變養老院」記者會。

王育敏表示，昨天公布的監委被提名人名單是史上最差勁的名單，不少被提名人都涉及到司法問題。她說，被提名人王幼玲任勞委會主秘期間涉及盧天麟詐取勞委會補助案、劉文雄則涉及誹謗官司，要求總統蔡英文退回名單，重新選任符合監察組織法中聲譽卓著資格的人士。

王育敏說，民進黨現在還用任務型監委一詞迴避過去主張廢除監察院，而且又面臨把監委補好補滿的窘境。她認為前總統陳水扁要廢監察院就不提名監委，蔡總統要廢監察院，但有缺就補滿，這是政治詐騙。

曾銘宗指出，民進黨長期主張廢監察院，現又補提名監委，政治主張反覆、前後矛盾，且提名人中看不到高風亮節、社會賢達之士，只有派系攏絡、政治分贓。王惠美則說，很多被提名人都是前官員，監察院淪為酬庸、養老院。

民進黨團書記長李俊俋說，廢考試院、監察院是民進黨一向的主張，但在憲法還沒有修正前，總統依職權要把監委補滿。

他說，立法院針對名單行使同意權，民進黨團會與過去審查監委一樣嚴格審查。這11人適不適任各有風評，各領域表現不錯，適不適合當監委，名單到立法院後會嚴格審查。

李俊俋說，至於國民黨團要對監委名單說什麼，「自己去查查2014年（現任監委提名審查）的紀錄是什麼」。1060302

(中央社)