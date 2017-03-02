藍質疑監委不符資格 綠委：會嚴格審查
立法院國民黨團書記長王育敏今天表示，監委被提名人名單是史上最差勁，不少人都涉及司法問題，因此要求重提。民進黨團書記長李俊俋說，民進黨團會與過去審查監委一樣嚴格審查。
國民黨團總召廖國棟、書記長王育敏、副書記長曾銘宗，及立委王惠美今天在立法院召開「蔡英文的詐騙集團，監察院變養老院」記者會。
王育敏表示，昨天公布的監委被提名人名單是史上最差勁的名單，不少被提名人都涉及到司法問題。她說，被提名人王幼玲任勞委會主秘期間涉及盧天麟詐取勞委會補助案、劉文雄則涉及誹謗官司，要求總統蔡英文退回名單，重新選任符合監察組織法中聲譽卓著資格的人士。
王育敏說，民進黨現在還用任務型監委一詞迴避過去主張廢除監察院，而且又面臨把監委補好補滿的窘境。她認為前總統陳水扁要廢監察院就不提名監委，蔡總統要廢監察院，但有缺就補滿，這是政治詐騙。
曾銘宗指出，民進黨長期主張廢監察院，現又補提名監委，政治主張反覆、前後矛盾，且提名人中看不到高風亮節、社會賢達之士，只有派系攏絡、政治分贓。王惠美則說，很多被提名人都是前官員，監察院淪為酬庸、養老院。
民進黨團書記長李俊俋說，廢考試院、監察院是民進黨一向的主張，但在憲法還沒有修正前，總統依職權要把監委補滿。
他說，立法院針對名單行使同意權，民進黨團會與過去審查監委一樣嚴格審查。這11人適不適任各有風評，各領域表現不錯，適不適合當監委，名單到立法院後會嚴格審查。
李俊俋說，至於國民黨團要對監委名單說什麼，「自己去查查2014年（現任監委提名審查）的紀錄是什麼」。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。