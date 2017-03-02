林書豪首節5分2助攻 籃網領先國王

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NBA籃網隊台裔球星林書豪今天率隊出戰國王，首節只打4分鐘就攻下5分，並送出2次助攻，另抓下1個籃板，率領球隊以35比31領先。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場作戰，挑戰地主沙加緬度國王隊，傷癒復出的林書豪連續3場比賽先發上陣。

這場比賽開賽後，林書豪就展現強大攻擊企圖，個人把球帶到前場後，在三分線外一步距離砍進一記外線，讓籃網率先開張。

首節剩下7分36秒，林書豪在切入後一次後仰跳投再添兩分，這節他只打4分鐘，就高效率的獲得5分、2助攻、1籃板的成績，幫助籃網首節以35比31領先國王。1060302

(中央社)