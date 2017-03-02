台中捷運工程 工程材料掉落砸車

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台中捷運綠線工程文心路、市政北一路段，2日上午發生伸縮縫收邊料掉落，砸中一輛自小客車意外。中央社記者郝雪卿攝 106年3月2日

台中捷運綠線工程文心路、市政北一路段，今天上午發生伸縮縫收邊料掉落，砸中一輛自小客車，台北市政府捷運工程局中區工程處表示，廠商未提出改善前，停止日間吊料。

有網友在臉書「爆料公社」社團上傳照片指稱，「捷運施工，鐵條沒綁好吊很快上去，整個大噴發！砸中一台黑色休旅車，跟一台摩托車，沒人受傷是大幸。」

負責施工的台北捷運工程局中區工程處土木第三工務所主任侯宗成指出，已立即要求廠商提出改善作為及檢討作業程序，並立即與車主和解，另外，在廠商未提出改善作為前將停止日間吊料作業。

台中市政府交通局捷運工程處表示，會要求台北捷運局提供檢討報告，並釐清相關作業SOP是否有疏失，未來務必要求廠商做好安全維護工作。

台中捷運930區段標於今天吊運伸縮縫鋁條時，在吊運過程觸及隔音牆立柱，導致鋁條重心不穩掉落，部分掉落路面，損傷一部休旅車車燈，無人員受傷，已與車主洽談和解並送修。1060302

(中央社)