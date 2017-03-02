主張廢監院卻補提名？民進黨團：總統依《憲法》行使職權

我要評比

總統府昨公佈11位監委補提名人選，包含僑委會副委員長田秋堇、親民黨副秘書長劉文雄等都入列。不過民進黨過去在野時期長期主張廢除考試院、監察院，外界質疑補提名行為與其政黨價值違背。

對此，民進黨團書記長李俊俋說，廢除考試院、監察院一向是民進黨主張，但在《憲法》未修正前，總統蔡英文仍需依職權提名監委補滿；名單送進立法院後，民進黨團將嚴格審查。

李說，這11位監委被提名人過去都是各領域佼佼者，是否適任，大家自有公評。

(中時)