陳副總統：機捷通車 北北桃1日生活圈

副總統陳建仁今天出席機場捷運通車典禮時表示，通車後，台北市、新北市與桃園市變1日首都生活圈，並轉述總統蔡英文提及，台灣公共運輸將邁入新里程碑。

桃園機場捷運上午舉行通車典禮，陳副總統、交通部長賀陳旦、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦及新北市副市長李四川等人出席。

陳副總統表示，機捷通車對北北桃880萬居民是歷史一刻，對國家門戶改造更是階段性成果展現，可看到台灣活力、工程精進及管理進步。過去20年，經漫長規劃和興建過程，除歷任政府努力，還有許多人默默為這條捷運辛勞付出。

陳副總統說，蔡總統提及「今天開始，台灣的公共運輸要邁入新的里程碑」，透過機捷連結高鐵、台鐵、捷運和國際機場，這是心連心的連結，不只讓台灣有更美好未來，也希望觀光客到台灣時，感受台灣交通便捷和友善服務。

陳副總統表示，營運初期還有些不適應的地方，未來還有很多要加強，且北北桃首長都提出對機捷的期許，期盼透過機捷讓台灣走向國際，讓國際走入台灣，「雞年通機捷」，這代表台灣往前一步，希望機捷通車讓台灣民眾進入新生活習慣。1060302

(中央社)