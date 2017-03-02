禁運禁宰奏效？林聰賢：要看 5月底
台灣今年爆發新舊禽流感病毒疫情，2月還有人畜共通H5N6確診案，農委會為此啟動7天禁運禁宰措施，主委林聰賢表示，檢視此措施成功不成功，「要看5月31日」。
立法院經濟委員會今天安排農委會主委林聰賢進行業務報告。
因應今年發生禽流感疫情，除有2款舊型的H5N2、H5N8高病原性禽流感，也確診人畜共通的H5N6高病原性禽流感疫情。
農委會為防止H5N6持續進展，變成感染人的疫情，2月17日起啟動7天禁運禁宰措施。民進黨籍立委黃偉哲今天質詢時提問，「防疫是成功？還是失敗？」
林聰賢說，2年前、上次疫情發生，是在後面才啟動禁運禁宰措施，可能太晚了；因此今年的決策是在疫情有案例確診後、第一時間就啟動禁運禁宰措施，藉此進行管制，「避免移動性感染」。
但他也說，7天禁運禁宰措施解禁後傳出的H5N6疫情案例，也是18日就送檢、24日檢驗出爐確診的，不是解禁之後送檢的；但是措施成不成功，「要看5月31日」。
委員會休息時間，農委會副主委黃金城接受採訪時補充，要看5月底才知道禁運禁宰措施成功與否，是因為3到4月，候鳥會北返，環境中的病毒會跟著減少，如果沒有再發生疫情，才能確定H5N6已經在台灣環境滅絕。
此外，民進黨籍立委蘇震清質疑，7天禁運禁宰措施完成後的消費量，減少至平常時期的3成，雖然農委會要推促銷活動，但他主張禁運禁宰措施的配套補償機制，應延長施行2週。林聰賢則說，他要再請中央畜產會進行全面盤點，再做決定。
農委會防檢局統計今年迄今，我國禽場確診高病原性禽流感案例共61場，已完成撲殺者計44萬1467隻；至目前為止，H5N6確診禽場仍維持11場，撲殺約2萬7千隻。1060302
(中央社)
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