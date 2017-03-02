沖之鳥議題 外交部：爭取漁汛前討論

台日漁業委員會會議目前在東京召開，討論台日漁業作業等技術問題。外交部表示，至於外界關注的「沖之鳥」爭議，將在今年舉辦的台日海洋事務合作對話討論。

第一次「台日海洋事務合作對話」會議去年10月31日舉行，今年舉行時間仍待雙方商定，外交部亞東太平洋司副司長周學佑表示，會爭取在今年漁汛期之前舉行。

「臺日漁業委員會」第6次會議1日至3日在日本東京召開，討論內容為「台日漁業協議」適用水域內的漁船作業規則。外交部說，此適用水域為北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，因此不涉及「沖之鳥」亦或日本食品進口等議題。

周學佑說，外界關注的沖之鳥議題將會在預定今年舉行的第二次台日海洋事務合作對話會議上討論，但舉行時間仍在雙方協商當中，希望在漁汛期之前召開會議，避免影響台灣漁民權益。1060302

(中央社)