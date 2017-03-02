永采停業 消保官籲業者提餐券退費辦法

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議案而公告停業，對於手中仍持有餐券的消費者，台中市法制局主任消保官康馨壬2日呼籲業者，應該主動公告相關退費方式以維護消費者權益。中央社記者郝雪卿攝 106年3月2日

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議案而公告停業，對於手中仍持有餐券的消費者，台中市法制局主任消保官康馨壬今天呼籲業者，應該主動公告相關退費方式以維護消費者權益。

位於台中市七期惠文路的永采烘焙坊因為爆發與實習學生及離職員工的勞資爭議，引發社會議論，還被台中市勞工局重罰100萬元，最後業者在餐廳門口貼出停業公告，讓部分仍持有永采烘焙坊餐券的消費者不知如何處理未用完的餐券。

康馨壬指出，目前消保官並未接到相關申訴案，如有接到申訴案，會請勞工局協助取得業者連絡方式，並由消保官介入協調業者退費。

康馨壬認為，由於永采業者公告暫時停業，是業者不提供服務，而不是消費者不履約，如果消費者前來申訴，消保官可以會同主管機關台中市衛生局，共同找業者、消費者協調退費方式，消保官也會檢視餐券上是否有履約保證，如果沒有，就可以要求業者限期改善，業者不改善，市府就會開罰。

康馨壬呼籲業者，為了維護消費者的權益，可以主動公告相關餐券退費事宜，讓消費者有所依循，以免再引發消費爭議。1060302

(中央社)