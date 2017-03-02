IS新影片 揚言血洗中國大陸
疑似出自伊斯蘭國（Islamic State）的錄影帶本週曝光，除顯示維吾爾族戰士在伊拉克受訓，還誓言將插旗中國大陸、讓陸「血流成河」，凸顯北京當局眼中的嚴重威脅。
路透社報導，大陸當局擔心華西新疆地區維吾爾人取道東南亞和土耳其，非法前往敘利亞和伊拉克替當地激進團體作戰。維吾爾人多為穆斯林。
伊斯蘭國宣稱於2015年殺害1名大陸人質後，讓大陸十分關切它指稱在中東作戰的維吾爾人。
伊斯蘭國伊拉克分支公布的30分鐘影片，據稱出現維吾爾人受訓和新疆內部畫面，包括街上的公安人員。
根據替路透社分析影片內容的維吾爾語匿名人士，其中1名戰士說，「兄弟們！今天我們與全球異教徒奮戰！我要告訴你們，『過來這裡生活吧！堅強下去！』」
影片中的戰士說，「我們絕對將插旗美國、中國、俄羅斯和全球所有異教徒上。」
另1名戰士則提及「邪惡中國共產黨異教阿諛者」。
他說，「為報復受壓迫者雙眼所流的淚水，在神的旨意下，我們將讓你們血流成河」。
這支影片本週由位在美國的「國際恐怖主義實體搜尋研究所」（SITE Intelligence Group）發布。該團體監控激進團體線上活動。
路透社無法獨立證實影帶的真實性。（譯者：中央社蔡佳敏）1060302
(中央社)
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