出沒北市信義區宮廟 嫌犯拜拜兼販毒

北市陳姓男子夥同李女從事販毒，日前因無意間在信義區宮廟拜拜後，成功交易毒品，認為神明保佑，因此都約在宮廟交易，警方循線逮捕2人。

台北市警局信義分局調查，綽號「小陳」的39歲及「環環」30歲李女共同組織販毒集團，販賣各種毒品賺取暴利，平日均以高級休旅車代步，他們為躲避追查，均住在北市各地汽車旅館，交易地點則選擇在信義區一間宮廟。

警方經過長期跟監蒐證，繽紛多路分別於信義、大安、南港區等地逮捕陳、李以及販毒成員共12人，查扣海洛因、安非他命、大麻、施用器具、電子磅秤等贓證物。

陳、李向警方供稱，曾因無意間至宮廟拜拜，成功交易一批毒品，認定土地公「好神」，他們每逢初一、十五前往拜拜，認為可「補財庫」，加上此處人潮眾多，相對安全不易遇警方盤查，此後交易多在宮廟進行，沒想到「假拜拜、真販毒」這種模式仍難逃被逮。

陳、李嫌等12人訊後均坦承涉及毒品等不法犯行，警方依毒品等罪嫌把人移送法辦，並持續追查毒品來源。1060302

(中央社)