李國毅連俞涵 如朕親臨戲裡戲外歡喜冤家
(中央社記者鄭景雯台北2日電)「如朕親臨」上週播出第11集，演員李國毅在劇中隱藏15年的真實身分意外曝光，但也反而讓連俞涵逐漸產生情愫，這對歡喜冤家的戀情讓網友大喊，「好甜蜜」。
李國毅在上週台視、東森「如朕親臨」播出當中，無故捲入醫療失當的指控，正當面臨家庭、事業皆令人煩惱的情況下，反讓連俞涵這好朋友的身分，逐漸對李國毅開始產生了情愫，讓兩人戀情急速加溫。
「如朕親臨」開播至今三個多月，劇中主要演員李國毅、連俞涵、藍鈞天、房思瑜的感情，也隨著拍攝而建立起深厚的情感，原本互不熟悉的李國毅與連俞涵兩人，不僅成為戲中默契最佳的對手外，在戲外兩人也是最佳的歡喜冤家。
面對即將要殺青的日子，房思瑜當起歡樂股長在拍攝現場開了紅酒派對，藉此讓大家歡樂，拍攝當天剛好遇到寒流來襲，房思瑜還親手煮了熱紅酒讓工作人員暖暖身，原本滴酒不沾的連俞涵在聞到鍋裡傳來的陣陣香氣後，也忍不住喝了幾口。
連俞涵表示，「我原本是不喝酒的人，沒想到喝了一小口後發現不僅沒有酒精的臭味，喝下去還有很香甜的水果味，所以我還特地詢問了熱紅酒的煮法，希望有機會可以在家中跟朋友們一起分享」。1060302
(中央社)
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