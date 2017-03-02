垃圾費隨袋徵收 環保署：雲林正在規畫
環保署長李應元今天表示，垃圾費隨袋徵收，雲林縣非常積極，已開始規劃；環保署廢管處長賴瑩瑩說，以都會型鄉鎮市為試辦對象，斗六、斗南已開始規劃，今年內將提計畫。
李應元在上會期列席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時表示，最快今年至少會有1個縣市加入台北市與新北市的隨袋徵收垃圾處理費，會考慮先從都會區為主的縣市率先辦理。
行政院環境保護署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，雲林縣沒焚化爐，正加強資源回收稽查，並實施破袋檢查，如果能進一步實施隨袋徵收，相信對垃圾減量及資源回收更有幫助。環保署正積極跟雲林縣洽談，先從幾個鄉鎮市試辦。
賴瑩瑩說，原則上以都會型鄉鎮市當試辦對象，斗六、斗南等已開始規劃，最快今年內提明確計畫。
賴瑩瑩表示，希望各縣市可推動隨袋徵收，讓垃圾減量，環保署也會補助稽查人力、垃圾袋製作與銷售布點等前置作業。1060302
(中央社)
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