逼車運匠害撞車 騎士追撞傷還吃官司

我要評比

黃姓騎士前年7月清晨行經龜山區萬壽路時，不滿李姓運匠按喇叭超車，竟一路加速追趕、擋在計程車前，見李男繞過他，又出腳踹他車門，沿路逼車導致運匠失控衝向護欄、安全氣囊爆開受傷，黃男自己也煞不住追撞受傷。

李姓運匠事後驗傷報警提告，黃男坦承不滿對方超車未顯示方向燈變換車道才逼車，桃檢依妨害公眾往來安全罪嫌起訴黃男。

(中時)