留下12億債務 美大都會博物館長坎貝爾辭職

紐約大都會博物館驚傳高層異動,現任館長坎貝爾將辭職下台。(達志影像/Shutterstock)

全球知名的紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art in New York),日前傳出現任館長坎貝爾(Thomas P. Campbell)宣布辭職,這名在2009年接任的館長如今更遭美國媒體踢爆,因為錯誤的擴張政策和經費耗損,在結束長達8年任期後,反倒讓這座聞名世界的博物館留下至少4,000萬美元(約12.3億台幣)的龐大債務。

據美國《紐約時報》(New York Times)報導,世界最大的博物館- 大都會博物館驚傳高層人事異動,接掌8年的館長坎貝爾於昨日宣布辭職,將於6月份正式離開館長職務。擁有倫敦大學(University of London)藝術博士學位的坎貝爾,在執掌大都會博物館8年期間,面臨其他新興展館的競爭、龐大維修營運經費支出和展覽收入的下降等因素,再加上布勞耶分館(Met Breuer)過高的建築經費耗損,讓坎貝爾的政策引發爭議,而這座聞名全球的博物館也面虧損4,000萬美元(約12.3億台幣)的龐大債務壓力,最終壓垮了這名從策展人出身的館長。

紐約大都會博物館現任館長坎貝爾。(圖/Thomas P. Campbell臉書專頁)

大都會博物館館長坎貝爾在TED的演講。

創立於1870年的紐約大都會博物館,不僅是紐約市知名的地標之一,更是世界上最大的藝術博物館之一,共有17個展覽館。主館位在中央公園(Central Park)旁,被外界暱稱為「the Met」。現年55歲的館長坎貝爾,取得倫敦大學藝術博士學位後,進入大都會博物館的歐洲藝術部門服務超過14年,於2003年成為部門主管。曾負責多次重要的展覽與學術研究合作,取得重要的成果,2008年9月被選為館長兼執行長至今。

不僅財務出現虧損,就連先前向政府申請的6億美元(約185億台幣)補助,欲在2020年擴大舉辦大都會博物館150週年館慶的計劃案都被延遲,連帶造成大批館內工作人員與主管被迫離職。如今在龐大壓力下選擇辭職的坎貝爾,不少同事和業界友人紛紛跳出來替他緩頰。坎貝爾本人則在聲明稿中表示,「雖辭去館長職務,但我仍會繼續在大都會博物館內,持續對藝術的研究和工作。」

