日本人哪裡來？從台灣？
沖繩列島上的舊石器時代人類，有沒有可能從台灣跨海所達？近來越來越多日本學者投入「台灣沖繩海路」的研究，其中，以日本國立科學博物館教授海部陽介領導推動的「跨越黑潮：復現3萬年前台灣沖繩間航海探索計畫」最受矚目，為了證明3萬前史前人類具有跨越黑潮、在台灣沖繩間航海活動的能力，日本國立科學博物館與國立台灣史前文化博物館共同合作推動這項實驗計畫，今日雙方簽署合作協議。
日本考古學界發現3萬年前存在於沖繩列島上的舊石器時代人類和文化，與台灣台東八仙洞出土的舊石器時代「長濱文化」有密切的關係。日本考古學界研究發現，史前舊石器時代人類進入日本列島的路徑有三，其中，要跨越黑潮的「台灣沖繩海路」距離最長、也是最困難的一條路徑，為了證明這條海路是否可行，海部陽介領導的「跨越黑潮」計畫，去年先以草船航行在與那國和西表島之間，「雖然航行結果不算成功，但證明了一件事情，就是跨越這段海路並不容易」，海部解釋道。
為了這個計畫，海部與史前館合作，參考阿美族竹筏的古老傳統，3月21日至4月20日間先製作竹筏，希望6月能在台東海岸試航。明年再以木頭製作獨木舟，「實驗後，在看哪一種是具有跨越黑潮可能性的材料，2019年預定開啟跨越黑潮活動。」
(中時)
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