深夜朝舍友臉尿尿 安眠藥作祟不起訴

楊姓台北監獄受刑人，前年5月凌晨趁大家都熟睡時，朝邱姓同房舍友的臉部尿尿，邱男驚醒怒告楊妨害名譽。

邱事後稱「全忘了」，桃檢調閱監視器發現邱男被楊推開後仍呆站原地重複小便動作，平時服用安眠藥，邱男也自承楊男當天深夜才首度同房，並未有衝突，桃檢認為是邱意識模糊所致，對他不起訴處分。

(中時)