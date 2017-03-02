化石證據出土 地球料43億年前已有生命

英國倫敦大學學院團隊今天發表報告指出，先前他們在加拿大發現歷來最古老的化石，其中蘊藏了「直接證據」，顯示地球生命比先前認為的還早出現，38到43億年前即已有生命存在。

倫敦大學學院（University College London）團隊在「自然」（Nature）期刊發表報告指出，一般認為地球約45.7億年前誕生，而他們在魁北克發現的這些微體化石是距今37.7至42.9億年前形成，也就是說，地球形成後不久，就有生命出現。

這項發現或許暗示了，太陽系之外差不多時間形成、滿布水的星球，也可能存在生命。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，先前發現的最古老微體化石是在澳洲西澳省（Western Australia）出土，年代約在34.6億年前。

倫敦大學學院教授巴皮諾（Dominic Papineau）表示，即使以預估範圍最近的38億年來算，「我們發現的這些微體化石」，比任何年代最接近的化石還早大約「3億年」。

報告第一作者陶德（Matthew Dodd）問道：「如果地球這麼快就出現生命，我們可以預期這是簡單的過程，在其它星球也可能發生嗎？」

他說，由於火星和地球在同時期間都存在液態水，「我們可以預期會在火星上發現40億年前的生命證據」，但也有可能地球「只是特例」。

這些化石結構鑲嵌在加拿大1個深海海床「努夫亞吉圖克地表帶」（Nuvvuagittuq Supracrustal Belt）的石英層中，團隊發現後，運用雷射造影和分析與有機物質相關的礦物質等多種方法檢驗，找到了有力的生命證據，尤其是磷灰石與碳化物這兩種。

這些化石結構僅有人類頭髮1/10至1/2寬，長僅半公釐，裡頭布滿血紅色管狀物，以及海洋裡以鐵為食的細菌形成的細絲，可能是地球首批生命形式的棲息地。

陶德宣稱，這項發現能為生命起源帶來新觀點。他告訴BBC：「把最古老的已知生命形式握在手中，看著它們、分析它們，讓人覺得好渺小。」

「這發現解答了人類心裡常有的1大疑問：我們從何處而來，為什麼會在這裡？」（譯者：中央社鄭詩韻）1060302

(中央社)