大學室外球場假日收錢 潘文忠：沒道理
中國國民黨籍立法委員蔣乃辛今天表示，某大學室外籃球場，社區居民假日使用4小時要繳新台幣4400元；教育部長潘文忠說，室外球場收錢沒道理，會有處理。
蔣乃辛上午在立法院教育及文化委員會質詢時表示，某大學籃球場緊鄰社區住宅，僅一牆之隔，學生打球時會有噪音，影響社區安寧。他擔任台北市議員時，曾出面協調，最後協議學校可保留球場，但太早、太晚避免使用，且要讓社區民眾能一起運動。
他說，這間大學以「一例一休」上路為由更改規則，週六、日「原則不開放」，社區居民有需求，須提前2週申請，4小時、兩個全場場地費和加班費，要價4400元，夜晚還要加收燈光費500元。
蔣乃辛表示，即使是本校教職員，假日要用籃球場，4小時也得繳1100元，他質疑校方以「一例一休」為由增加費用。
潘文忠表示，如果是室內球場，有管理問題，社區居民使用合理，但室外球場就沒道理，教育部願意去瞭解。1060302
(中央社)
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