十大傑出女青年名單 出爐

我要評比

十大傑出女青年選拔名單出爐，被戲稱為「倒店達人」的振禾食品負責人李威辰；首位憲兵機車連女排長，也是憲兵202指揮部第332營第3連連長張書毓；台灣首位國際級棒球裁判、國家A級裁判劉柏君都在名單內。

由社團法人中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦，內政部指導，聯合「泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會」、「台北市國立中正大學校友會」「國立空中大學（含新北市校友會）」、等單位協辦的中華民國第廿四屆十大傑出女青年選拔名單已正式出爐。

這項定名為「金鳳獎」獎項，是全國唯一以女青年為主的獎項，自民國55年創辦迄今已有51年的歷史，年齡限制在20歲以上40歲以下，每屆只選出10位，報名至為踴躍。

經聘請學者專家、社會賢達的評審，經過初審、複審、 決審於2月初選出10名各行各業，優秀人才，今年含蓋（1）護理類林瑞萍、（2）學術研究類林筑蘋、（3）戲劇類凌嘉臨、（4）創業經濟生產類李威辰、（5）軍中類張書毓、（6）司法類鄧巧羚、（7）消防類王妙如、（8）科技發明類林筱玫、（9）體育類劉柏君、（10）醫學類黃嫆茹等10類優秀人才。

當選人簡介如下：

1.護理類：林瑞萍。現任台北榮民總醫院護理部進階護理傷造口護理師。

自行研發創新『哥倆好』－腸造口沖洗瓶套組，具有天使般善良心腸是傷造口護理小菩薩，其視病猶親，積極、熱情、創新、正向的精神足為青年楷模。

2.學術研究類：林筑蘋。現任行政院農業委員會農業試驗所助理研究員、中華民國植物病理學會學術組員。

出生於漁業家庭，有感於農林漁牧靠天吃飯之苦，從事農作物病理研究，有效解決產業困境，珍惜土地資源其為第一線農民的產業輔導---植物醫生，足為青年楷模。

3.戲劇類：凌嘉臨。現任國立傳統藝術中心國光劇團演員。

今年才27歲，以傳統戲劇京劇為終身職志，毅然投入此行業，以高昂的學戲功力，在京劇、崑劇中已能挑大樑，展現藝術成就，以愛鄉愛土之情懷保存與推廣傳統藝術文化傳承作出貢獻，足為青年楷模。

4.創業經濟生產類：李威辰。現任振禾食品有限公司負責人。

自小家庭困頓由外婆扶養長大，幸外婆給予充份的愛與及溫暖，孕育了她想要創業的意志。創業過程屢創屢敗，被戲稱為「倒店達人」。仍然堅持夢想永不放棄為解決食品製作產生的廢料，因而研發出新產品，成為微型企業創業楷模，其不畏命運，刻苦奮鬥，勇於突破自我，化腐朽為神奇，卓然有成，足為青年楷模

5.軍中類：張書毓。現任憲兵202指揮部第332營第3連連長。

畢業於陸軍官校並曾至美國遊學參訪西點軍校及維吉尼亞軍校增廣見聞，畢業後甄選入憲兵成為首位機車連女排長，進而成為正式機車手。

面對重達366公斤的重機，必須比其他男性同仁付出更多努力「用努力累積實力、用實力證明自己」其巾幗不讓鬚眉，勇於接受挑戰，傳承榮譽的精神，足為青年楷模。

6.司法類：鄧巧羚。現任臺北地方法院檢察署檢察官。

擔任臺北地方法院檢察署檢察官已11年，堅守國家公益代表人角色，維護司法信譽，是一位極優秀的檢察官，偵辦多起社會矚目案件，不畏強權與輿論壓力，實現社會正義，其不畏強權，抽絲剝繭的辦案精神，足為青年楷模。

7.消防類：王妙如。現任高雄市政府消防局分隊長。

前後在消防與救護領域服務近16年，勤務皆不畏艱難全力以赴，她秉持「以人命救助為優先，深入火場積極搶救防止擴大延燒」於極辛勞又危險的高度體能負荷的消防工作中，不因性別畫地自限，貢獻卓著。其不因性別自限、身先士卒，勇敢冒險犯難，救人無數的精神，足為青年楷模。

8.科技發明類：林筱玫。現任「瑞德感知科技股份有限公司」創辦人暨總經理。

鑒於現代社會高樓林立，消防安全的預警十分重要，林筱玫思考如何運用科技解決災難逃生疏散難題，IC設計高手自學消防知識，打造台灣第一個動態疏散系統，逃生速度比一般情況快3倍，同時減少救難人員風險。

林筱玫以其專利「動態導引系統」創立公司推廣行銷，更不忘企業責任。其將科學運用於建築防火性能及救災工作，有效降低人員傷亡，足為青年楷模。

9.體育類：劉柏君。現任國際棒壘球總會棒球裁判與勵馨基金會新北物資中心專案經理。

自幼受父親影響對棒球起了很大興趣，曾3度前往美國大聯盟指定的職業裁判學校受訓合格，突破自我性別框架，為台灣首位國際級棒球裁判、國家A級裁判，經常前往美國、澳洲、香港執法。

過去台灣比較注重對運動員的表現，但能成為國際級裁判並鼓舞女性投入棒球運動，實屬不易。體育界的菁英獎，過去也未包括裁判，金鳳獎是莫大鼓勵。其為台灣首位棒球女裁判，力行社會公益的優良表現，足為青年楷模。

10.醫學類：黃嫆茹。現任林口長庚紀念醫院整形外科部整形外科系副教授。

專精顯微重建整形外科醫者仁心仁術，為國內外同領域中極少見優秀女外科專科醫師。發揮所長「在當前一片熱衷醫學美容的醫療現象中，一位執著於耗時的顯微重建手術與美容手術並行，兼顧臨床及基礎研究的整形外科醫師無疑是很難能可貴的，其對婦女乳癌防治、醫療顯微重建貢獻至鉅，足為青年楷模。1060302

(中央社)