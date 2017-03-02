詐騙集團手法更新 利用老婦當車手
台北市警察局大同分局今天指出，以往的詐騙車手多半為涉世未深的年輕人，但昨天發生一起詐欺案，警方循線埋伏後，發現車手竟然是一名有了年紀的「老婦」，當場將她逮捕法辦。
大同分局建成派出所指出，日前接獲銀行報案，指有民眾莫名提領鉅款，請警方到場關懷。員警抵達現場，耐心的說明後，被害人才恍然大悟。
未料，這名被害人昨天又接到詐騙電話，通知員警後，警方推測可能會有涉世未深的年輕車手現身取款，希望這名被害人假裝配合歹徒要求，而警方也在約定好的付款現場旁埋伏。
被害人等待交付款項時，警方見到一名老婦主動接近被害人準備取款，立刻上前了解。而這名老婦則向員警供稱是「接到通知來取款」，讓現場員警相當訝異，沒想到詐騙集團已開始利用婦人作為車手掩人耳目。
大同分局提醒，詐欺手法層出不窮，多利用民眾畏懼的心理扮演假檢警，威嚇被害人配合調查並交付存款，車手也從以往的年輕人，演變成利用中、高年長者掩人耳目，呼籲民眾勿輕易相信，若有可疑可撥打165反詐騙專線求證。1060302
(中央社)
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