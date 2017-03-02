地震頻傳 消防隊入校園宣導防震

我要評比

台南市政府消防局鹽水分隊2日上午前往轄區的文昌國民小學宣導防震及消防常識，小朋友們在遊戲中試著演練地震時的應變措施。（鹽水消防分隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月2日

台南市政府消防局鹽水分隊今天上午前往轄區的文昌國民小學宣導防震及消防常識，小朋友們在遊戲中試著演練地震時的應變措施。

鹽水消防分隊長陳中和表示，近來多起地震引發民眾關心，上午特別前往文昌國小提醒小朋友們做好防震措施；並謹記「防震保命三步驟：趴下、掩護、穩住」。

此外，陳中和說，南部天氣溫差大，晚間常較寒冷，電火、用電機率增加，提醒小朋友在家注意使用電器安全，避免過載或過熱，引燃易燃物品後造成災害。

他說，事前指導教育及預防，比災害重建重要，呼籲民眾要提升防範警覺心。1060302

(中央社)