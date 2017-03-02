次子是奶控 宅女小紅嘆生到水蛭君2.0
網路紅人「宅女小紅」生下第二胎，她在產台紀錄生產過程，事後還將「腿開開」照放上臉書。她今天分享，第二胎也是「奶控」，「又一個來折磨媽馬的水蛭君2.0」。
宅女小紅素來以快人快語、搞笑的「逆媳」言論，受到網友喜愛。她和「惱公」工程師的互動，時不時冒出「殺夫」的念頭，想推動「殺夫」合法化的驚人之語，都讓人拍案叫絕。她可愛兒子「阿財」也是網友矚目焦點。
雖然身為產婦，宅女小紅1日凌晨模仿媒體，在臉書發出「深夜快訊」，指出「讓胯下界天后雙手比讚的胯下界男子，從今天起我不迷戀正版金城武了我只愛禾馨金城武」，讚美她的接生醫師。
宅女小紅還附上一張人躺在產台、雙腿大開的照片，並寫「這張照片主旨是我平常深藏不露的腿 ，今兒大方的奉獻給大家」。搞笑貼文吸引超過2.8萬人按讚。
至於「爸爸進產房對事情有幫助嗎？」，宅女小紅也分享，生第一胎因為有陣痛，「我時時刻刻想殺了他」，這胎一進來就接無痛了，不痛就看老公比較順眼。但有那麼幾次人家來處理問題，老公還在翹著腿打電動，「看了很美送」。
宅女小紅上午也在臉書發文，她的次子開始展現個性了，跟他的兄長一樣是「奶控」，一吸上拔也拔不走，凌晨3時跟他戰到5時，早上7時多又被送來，「又一個來折磨媽馬的水蛭君2.0我苦」 。1060302
(中央社)
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